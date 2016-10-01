Kapımız Töre’ye her zaman açık

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, dün Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Gomez'in gitmekle hata yaptığı belirten Torunoğulları, "Gökhan Töre, bizim oyuncumuz ve her zaman kapımız açık. Gökhan'ın şu anda eleştirilmesi normal çünkü takım olarak kötüler. Performansı iyi olursa belki sezon sonuna kadar götürür. Devre arasında, hocamız ihtiyaç duyarsa oturup konuşuruz" ifadesini kullandı.