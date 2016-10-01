Kapımız Töre’ye her zaman açık
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, dün Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Gomez'in gitmekle hata yaptığı belirten Torunoğulları, "Gökhan Töre, bizim oyuncumuz ve her zaman kapımız açık. Gökhan'ın şu anda eleştirilmesi normal çünkü takım olarak kötüler. Performansı iyi olursa belki sezon sonuna kadar götürür. Devre arasında, hocamız ihtiyaç duyarsa oturup konuşuruz" ifadesini kullandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Kapımız Töre’ye her zaman açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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