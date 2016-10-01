Jose Sosa dönebilir
Beşiktaş'ta Milan'a giden Jose Sosa'nın boşluğu henüz doldurulamazken, bu gelişmelerin yaşandığı ortamda İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Radio Kiss Kiss'te yayımlanan programda Milan'ın son durumunu değerlendiren eski yıldızlardan Mauro Tasotti, Sosa'nın Milan'da yedek kaldığı için rahatsız olduğunu iddia etti. Daha hiç 90 dakika oynamayana son iki haftada Lazio ve Fiorentina maçlarında ise yedek bekleyen Arjantinli oyuncunun eski takımı Beşiktaş'a haber yolladığını iddia etti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Jose Sosa dönebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.