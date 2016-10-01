 Jose Sosa dönebilir – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    dönebilir

    Jose Sosa dönebilir

    'ta 'a giden 'nın boşluğu henüz doldurulamazken, bu gelişmelerin yaşandığı ortamda İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

    Radio Kiss Kiss'te yayımlanan programda 'ın son durumunu değerlendiren eski yıldızlardan Mauro Tasotti, Sosa'nın Milan'da yedek kaldığı için rahatsız olduğunu iddia etti. Daha hiç 90 dakika oynamayana son iki haftada ve maçlarında ise yedek bekleyen Arjantinli oyuncunun eski takımı 'a haber yolladığını iddia etti.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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