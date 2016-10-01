 'Gomez cezasını çekmeli' – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    'Gomez cezasını çekmeli'

    'Gomez cezasını çekmeli'

    Beşiktaşlı yönetici , ’a giden Mario Gomez için “Gitmesi hataydı, yaptığı hatanın cezasının çekmek zorunda” yorumunu yaptı

    'ın dış ilişkiler ve 'dan sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği panele katıldı. 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen panelde konuşan Torunoğulları kendisine yöneltilen, "Mario Gomez, devre arasında Beşiktaş'a dönecek mi?" şeklindeki soruya "Gomez, ahlaklı ve iyi bir profesyonel; ancak birileri tarafından yönlendirildi! Burada kalması gerekirken, ayrılma kararı aldı. Gitmekle bir hata yaptı ve şimdi de bu hatasının cezasını çekmeli" yanıtını verdi.

    KİMSEYE TAVİZ VERMEDİK
    , siyah-beyzalı yönetimin transfer stratejisiyle ilgili olarak da şu örneği verdi: "Bizim yaptığımız futbolcuyla ve menajeriyle direkt temasa geçmek. Biz yönetim olarak, aradan üçüncü, dördüncü şahısları çıkararak net oluyoruz. Atiba Hutchinson, Hollanda'da 400 bin euro alıyordu. Biz kendisine, 1 milyon euro verebileceğimizi söyledik. Menajeri kalktı gitti, peşinden Atiba da gitti. Ancak bir hafta sonra kendileri geldiler ve şartlarımızı kabul ettiler."
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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