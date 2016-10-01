'Gomez cezasını çekmeli'
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Wolfsburg’a giden Mario Gomez için “Gitmesi hataydı, yaptığı hatanın cezasının çekmek zorunda” yorumunu yaptı
Beşiktaş'ın dış ilişkiler ve UEFA'dan sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği panele katıldı. 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen panelde konuşan Torunoğulları kendisine yöneltilen, "Mario Gomez, devre arasında Beşiktaş'a dönecek mi?" şeklindeki soruya "Gomez, ahlaklı ve iyi bir profesyonel; ancak birileri tarafından yönlendirildi! Burada kalması gerekirken, ayrılma kararı aldı. Gitmekle bir hata yaptı ve şimdi de bu hatasının cezasını çekmeli" yanıtını verdi.
KİMSEYE TAVİZ VERMEDİK
Erdal Torunoğulları, siyah-beyzalı yönetimin transfer stratejisiyle ilgili olarak da şu örneği verdi: "Bizim yaptığımız futbolcuyla ve menajeriyle direkt temasa geçmek. Biz yönetim olarak, aradan üçüncü, dördüncü şahısları çıkararak net oluyoruz. Atiba Hutchinson, Hollanda'da 400 bin euro alıyordu. Biz kendisine, 1 milyon euro verebileceğimizi söyledik. Menajeri kalktı gitti, peşinden Atiba da gitti. Ancak bir hafta sonra kendileri geldiler ve şartlarımızı kabul ettiler."
KİMSEYE TAVİZ VERMEDİK
Erdal Torunoğulları, siyah-beyzalı yönetimin transfer stratejisiyle ilgili olarak da şu örneği verdi: "Bizim yaptığımız futbolcuyla ve menajeriyle direkt temasa geçmek. Biz yönetim olarak, aradan üçüncü, dördüncü şahısları çıkararak net oluyoruz. Atiba Hutchinson, Hollanda'da 400 bin euro alıyordu. Biz kendisine, 1 milyon euro verebileceğimizi söyledik. Menajeri kalktı gitti, peşinden Atiba da gitti. Ancak bir hafta sonra kendileri geldiler ve şartlarımızı kabul ettiler."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
'Gomez cezasını çekmeli' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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