Galibiyetin mimarı konuştu
Beşiktaş'a Rize deplasmanında 90+3'te attığı harika golle 3 puanı getiren Adriano, "İkinci yarı girmişim, baştan oynamışım önemli değil. Önemli olan oynadığım dakikalarda takıma verdiğim katkı." dedi.
Brezilyalı futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada; ilk 11'de başlamamasının moralinde olumsuz bir etki yapmadığını belirtirerek "İkinci yarı oyuna girmeme rağmen takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Size yardımcı olmayan dış etkenler olsa da her geçen gün daha iyi takım oluyoruz. İkinci yarı girmişim, baştan oynamışım önemli değil. Önemli olan oynadığım dakikalarda takıma verdiğim katkı." ifadelerini kullandı..
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
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