Galibiyetin mimarı konuştu

Beşiktaş'a Rize deplasmanında 90+3'te attığı harika golle 3 puanı getiren Adriano, "İkinci yarı girmişim, baştan oynamışım önemli değil. Önemli olan oynadığım dakikalarda takıma verdiğim katkı." dedi.

Brezilyalı futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada; ilk 11'de başlamamasının moralinde olumsuz bir etki yapmadığını belirtirerek "İkinci yarı oyuna girmeme rağmen takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Size yardımcı olmayan dış etkenler olsa da her geçen gün daha iyi takım oluyoruz. İkinci yarı girmişim, baştan oynamışım önemli değil. Önemli olan oynadığım dakikalarda takıma verdiğim katkı." ifadelerini kullandı..