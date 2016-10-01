 Galibiyetin mimarı konuştu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Galibiyetin mimarı konuştu

    Galibiyetin mimarı konuştu

    'a Rize deplasmanında 90+3'te attığı harika golle 3 puanı getiren Adriano, "İkinci yarı girmişim, baştan oynamışım önemli değil. Önemli olan oynadığım dakikalarda takıma verdiğim katkı." dedi.

    Brezilyalı futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada; ilk 11'de başlamamasının moralinde olumsuz bir etki yapmadığını belirtirerek "İkinci yarı oyuna girmeme rağmen takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Size yardımcı olmayan dış etkenler olsa da her geçen gün daha iyi takım oluyoruz. İkinci yarı girmişim, baştan oynamışım önemli değil. Önemli olan oynadığım dakikalarda takıma verdiğim katkı." ifadelerini kullandı..
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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