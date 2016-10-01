Divan’da büyük şok

Divan Üyesi Ali Rıza Dizdar'ın, Divan Başkanlığı seçiminin iptali için açtığı dava kabul edildi. Ali Rıza Dizdar konuyla ilgili, "Genel kurulumuzun yapılmasının hemen ertesi günü sonuçların kesinleşmesi beklenmeden Divan yönetimi, Mayıs ayının içine seçimi koydu. Bu birinci hataydı. Tüzüğe göre seçim Temmuz'da yapılmalıydı. Bu da ikinci hukuksal hata oldu" dedi.