Divan’da büyük şok
Divan Üyesi Ali Rıza Dizdar'ın, Divan Başkanlığı seçiminin iptali için açtığı dava kabul edildi. Ali Rıza Dizdar konuyla ilgili, "Genel kurulumuzun yapılmasının hemen ertesi günü sonuçların kesinleşmesi beklenmeden Divan yönetimi, Mayıs ayının içine seçimi koydu. Bu birinci hataydı. Tüzüğe göre seçim Temmuz'da yapılmalıydı. Bu da ikinci hukuksal hata oldu" dedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Divan’da büyük şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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