Ceza sahasına orta yağdırdılar
Dinamo Kiev maçında kanatlarda görev yapan Ricardo Quaresma ve Caner Erkin, Devler Ligi'nde gecenin en iyi sonucuna ulaştı. OPTA'ya göre rakip ceza sahası içine tam 27 orta yapan siyah-beyazlılar, ikinci haftalar baz alındığında kupada bu alanda en başarı takım olarak öne çıktı. 10 tane korner atan Beşiktaş'a 7'şer ortayla en çok katkı veren isimler Caner ile Quaresma oldu.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Ceza sahasına orta yağdırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.