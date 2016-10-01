 Ceza sahasına orta yağdırdılar – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ceza sahasına orta yağdırdılar

    Ceza sahasına orta yağdırdılar
    Dinamo Kiev maçında kanatlarda görev yapan Ricardo Quaresma ve , Devler Ligi'nde gecenin en iyi sonucuna ulaştı. OPTA'ya göre rakip ceza sahası içine tam 27 orta yapan siyah-beyazlılar, ikinci haftalar baz alındığında kupada bu alanda en başarı takım olarak öne çıktı. 10 tane korner atan 'a 7'şer ortayla en çok katkı veren isimler Caner ile Quaresma oldu.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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