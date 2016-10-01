 Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 19.00 – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Çaykur Rizespor - | 19.00

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 19.00

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 6. haftasında , Çaykur Rizespor'a konuk oluyor

    ile Çaykur Rizespor, ligde bugün 33. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 19'unu Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 54 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

    Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.


    ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, İsmael, Ümit, Oboabona, Orhan, Petrucci, Saadane, Ahmet İlhan, Emrah, Oğulcan, Jakob

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Necip, Atiba, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Olcay, Cenk

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:55
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