Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 19.00
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 6. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde bugün 33. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 19'unu Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 54 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.
Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, İsmael, Ümit, Oboabona, Orhan, Petrucci, Saadane, Ahmet İlhan, Emrah, Oğulcan, Jakob
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Necip, Atiba, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Olcay, Cenk
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:55
- Bozgun!
Toplam 17
Yorum
bülent bal FB nin laneti üzerinizde,akıllanmadıktan sonra,uğraşmaktan vaz geçmediğiniz sürece bu böyle devam edecek,bilesiniz.
- Yaralı Kartal!
Toplam 12
Yorum
.............. neyin mantigi arkadas karsindaki barcelona degil 3-5-2 denen bir sistem duydunmu sen!
- Bozgun!
Toplam 17
Yorum
Mustafa Gidişatın değişmediği ve tarihin tekerrür ettiği görülüyor. Artık herkes üzerine düşeni yapsın...
Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 19.00 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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