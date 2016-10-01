Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 19.00

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde bugün 33. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 19'unu Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 54 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.



ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, İsmael, Ümit, Oboabona, Orhan, Petrucci, Saadane, Ahmet İlhan, Emrah, Oğulcan, Jakob

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner Erkin, Necip, Atiba, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Olcay, Cenk