Atiba: Hala zirvedeyiz
Beşiktaş'ın kilit isimlerinden birisi olan Atiba Hutchinson maç sonrasında şu açıklamalarda bulundu:
"4-5 haftalık yoğun bir tempodan geliyoruz. Bugün yorgunluğun üzerine, her şeyin üstesinden geldik. Zor maçlar oynadık, 2 zor maçta 2 beraberliğimiz var. Hala zirvedeyiz, tepedeyiz. Bütün zorlukların üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. Daha göstermediğimiz çok yönlerimiz var"
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
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