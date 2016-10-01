 Atiba: Hala zirvedeyiz – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Atiba: Hala zirvedeyiz

    Atiba: Hala zirvedeyiz

    'ın kilit isimlerinden birisi olan Atiba Hutchinson maç sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

    "4-5 haftalık yoğun bir tempodan geliyoruz. Bugün yorgunluğun üzerine, her şeyin üstesinden geldik. Zor maçlar oynadık, 2 zor maçta 2 beraberliğimiz var. Hala zirvedeyiz, tepedeyiz. Bütün zorlukların üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. Daha göstermediğimiz çok yönlerimiz var"

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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