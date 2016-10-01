Atiba: Hala zirvedeyiz

Beşiktaş'ın kilit isimlerinden birisi olan Atiba Hutchinson maç sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"4-5 haftalık yoğun bir tempodan geliyoruz. Bugün yorgunluğun üzerine, her şeyin üstesinden geldik. Zor maçlar oynadık, 2 zor maçta 2 beraberliğimiz var. Hala zirvedeyiz, tepedeyiz. Bütün zorlukların üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. Daha göstermediğimiz çok yönlerimiz var"