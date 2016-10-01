 Aboubakar, Adriano atar – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Aboubakar, Adriano atar

    Aboubakar, Adriano atar

    , deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 90+3'te Adriano'nun muhteşem golüyle 1-0 mağlup etti.

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında , Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Beşiktaş önemli isimlerinden Oğuzhan, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül'den yoksun çıktığı Rize deplasmanından 90+3'de Adriano'nu muhteşem füzesiyle 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı 90'da kurtardı. Rize karşısında topun sahibi olan Kartal, gol yollarında suskun kaldı. İlk yarıda bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarıda çift forvete dönen Şenol Güneş, Cenk'in yanına Aboubakar'ı da monte etti. Rizespor'u kendi yarı sahasına hapseden Beşiktaş, Aboubakar ile yakaladığı bir çok net gol pozisyonlarından yararlanamadı.

    BU GOLE ŞAPKA ÇIKARTILIR
    90 dakika boyunca son vuruşlarda başarlı olamayan Beşiktaş 90+3'te Adriano'nun muhteşem füzesiyle sonuca gitti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Adriano'nun sert ve düzgün şutunda kaleci Diallo'yu geçen meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu ve skoru ilan etti:1-0.

    Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ç.Rizespor ise 4 puanda kaldı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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