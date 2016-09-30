 Uefa’dan Q7’ye çifte jest – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    ’dan Q7’ye çifte jest

    Uefa’dan Q7’ye çifte jest

    Quaresma, D. Kiev maçında attığı golle ‘haftanın en güzel golü’, performansıyla da ‘haftanın futbolcusu’ olmaya aday gösterildi.

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı Dinamo Kiev maçında attığı frikik golü ile UEFA'nın haftanın golü yarışmasına aday olan Ricardo Quaresma, ayrıca haftanın futbolcusuna da aday olarak gösterildi. Quaresma'nın rakipleri ise vatandaşı Real Madridli Ronaldo, Arsenalli Walcott, Atletico Madridli Carrasco, Paris Saint Germainli Edinson Cavani, Sevillalı Nasri, Juventuslu Dybala ve Leverkusenli Javier Hernandez.

    Bugün TSİ 13.00'te tamamlanacak oylamada Beşiktaşlı yıldız şu ana kadar aldığı yüzde 32'lik oy ile vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun önünde birinci sırada yer alıyor. Quaresma, 1-1 sona eren Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçında jeneriklere geçecek güzellikte bir gol attı. Karşılaşmanın 29. dakikasında kaleye 22 metre mesafeden kazanılan frikik atışında topun başına geçen Portekizli yıldız Quaresma, mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. UEFA bu golü, "Şampiyonlar Ligi'nde 2. Haftanın En Güzel Golü"ne aday gösterdi. Öte yandan yıldız oyuncu, Andorra ve Faroe Adaları ile oynanacak karşılaşmalar için Portekiz Milli Takımı'na davet edildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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