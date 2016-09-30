 Töre geri dönecek mi? – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Töre geri dönecek mi?

    Töre geri dönecek mi?
    Gökhan Töre'yi bir sezonluğuna kiralamak için 2,5 milyon pound ödeyen West Ham'ın, Bilic'le yolların ayrılması halinde kendisine ara transferde 'a geri dönmesi konusunda fırsat tanıyabileceği belirtildi. Gökhan Töre'nin de Slaven Bilic'in gönderilmesi halinde siyah-beyazlılara geri dönmek için talepte bulunabileceği ifade edildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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