Talisca-Aboubakar, Sosa-Gomez’i arattı
Kara Kartal’ın iki yeni transferi, geçen seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan iki eski yıldızın yerini dolduramadı.
Beşiktaş'ta bugüne kadar ortaya konan futbol, "Gelen, gideni aratıyor" şeklinde yorumlanıyor. Bir çok kesim Mario Gomez'in aracağını iddia etse de Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı Jose Sosa'nın yerini dolduramamak oldu. Oğuzhan'ın 10 numarada verimli olamaması, genç oyuncunun önde oynaması nedeniyle 8 numaralı formayı giyen Gökhan İnler'in uzun toplara yönelmesi, Güneş'in tüm planlarını sekteye uğrattı.
Orta sahada kapılan topların ulaştırılacağı Sosa tipinde bir 10 numara olmadığı için uzun toplarla çıkılmak zorunda kalınması da Güneş'i sıkıntıya soktu. Talisca'nın henüz 90 dakikayı çıkaracak seviyede olmaması ve aynı zamanda klasik 10 numara olmaması sorun oldu. Oğuzhan'ın beklentileri karşılayamaması, Tolgay ve Gökhan İnler'in de 10 numara özellikleri olmaması Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı.
10 NUMARA ÇIKMAZI SÜRÜYOR
Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mario Gomez'in yerine alınan Aboubakar da, şu kadar bekleneni verebilmiş değil. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 2 de Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan Kamerunlu forvet, henüz golle tanışabilmiş değil. Şenol Güneş'in, Süper Lig'de hep sonradan oyuna aldığı; Devler Ligi'nde ise ilk 11'de sahaya sürdüğü Aboubakar gol atamadığı için eleştiri oklarını da üzerine toplamış durumda.
Orta sahada kapılan topların ulaştırılacağı Sosa tipinde bir 10 numara olmadığı için uzun toplarla çıkılmak zorunda kalınması da Güneş'i sıkıntıya soktu. Talisca'nın henüz 90 dakikayı çıkaracak seviyede olmaması ve aynı zamanda klasik 10 numara olmaması sorun oldu. Oğuzhan'ın beklentileri karşılayamaması, Tolgay ve Gökhan İnler'in de 10 numara özellikleri olmaması Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı.
10 NUMARA ÇIKMAZI SÜRÜYOR
Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mario Gomez'in yerine alınan Aboubakar da, şu kadar bekleneni verebilmiş değil. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 2 de Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan Kamerunlu forvet, henüz golle tanışabilmiş değil. Şenol Güneş'in, Süper Lig'de hep sonradan oyuna aldığı; Devler Ligi'nde ise ilk 11'de sahaya sürdüğü Aboubakar gol atamadığı için eleştiri oklarını da üzerine toplamış durumda.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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