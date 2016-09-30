 Talisca-Aboubakar, Sosa-Gomez’i arattı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Talisca-Aboubakar, Sosa-Gomez’i arattı

    Talisca-Aboubakar, Sosa-Gomez’i arattı

    Kara Kartal’ın iki yeni transferi, geçen seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan iki eski yıldızın yerini dolduramadı.

    'ta bugüne kadar ortaya konan , "Gelen, gideni aratıyor" şeklinde yorumlanıyor. Bir çok kesim Mario Gomez'in aracağını iddia etse de Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı Jose Sosa'nın yerini dolduramamak oldu. Oğuzhan'ın 10 numarada verimli olamaması, genç oyuncunun önde oynaması nedeniyle 8 numaralı formayı giyen Gökhan İnler'in uzun toplara yönelmesi, Güneş'in tüm planlarını sekteye uğrattı.

    Orta sahada kapılan topların ulaştırılacağı Sosa tipinde bir 10 numara olmadığı için uzun toplarla çıkılmak zorunda kalınması da Güneş'i sıkıntıya soktu. Talisca'nın henüz 90 dakikayı çıkaracak seviyede olmaması ve aynı zamanda klasik 10 numara olmaması sorun oldu. Oğuzhan'ın beklentileri karşılayamaması, Tolgay ve Gökhan İnler'in de 10 numara özellikleri olmaması Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı.

    10 NUMARA ÇIKMAZI SÜRÜYOR
    Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mario Gomez'in yerine alınan Aboubakar da, şu kadar bekleneni verebilmiş değil. Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 2 de Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan Kamerunlu forvet, henüz golle tanışabilmiş değil. Şenol Güneş'in, Süper Lig'de hep sonradan oyuna aldığı; Devler Ligi'nde ise ilk 11'de sahaya sürdüğü Aboubakar gol atamadığı için eleştiri oklarını da üzerine toplamış durumda.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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