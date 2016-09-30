 PFDK’tan 15 bin TL ceza – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    PFDK’tan 15 bin TL ceza

    PFDK’tan 15 bin TL ceza
    Süper Lig'in 5. haftasında G.Saray ile oynadığı derbi mücadelesinde taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen 'a 15 bin TL para cezası verildi. 'den yapılan açıklamada, "Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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