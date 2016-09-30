PFDK’tan 15 bin TL ceza
Süper Lig'in 5. haftasında G.Saray ile oynadığı derbi mücadelesinde taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş'a 15 bin TL para cezası verildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
PFDK’tan 15 bin TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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