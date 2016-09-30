Napoli’den Güneş’e gözdağı!
Beşiktaş'ın sahasında D. Kiev ile 1-1 berabere kalması, İtalyan basınında da yankı uyandırdı.
La Gazzetta dello Sport, "Quaresma yetmedi. Beşiktaş-Dinamo, Napoli lehine berabere kaldı" başlığını kullandı. Gazete, Şenol Güneş'in Napoli'yi durdurmak için çok çalışması gerektiğini öne sürdü. Corriere della Sera, mavi-beyazlıların Beşiktaş karşısında gruptaki üstü üste üçüncü galibiyetini elde edeceğini belirtti. Ayrıca beraberliğinin hayal kırıklığı olduğu ve Beşiktaş'ın ateşli taraftarlarının yarattığı atmosferi değerlendiremediği ifade edildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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