 Napoli’den Güneş’e gözdağı! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’den Güneş’e gözdağı!

    Napoli’den Güneş’e gözdağı!

    'ın sahasında D. Kiev ile 1-1 berabere kalması, İtalyan basınında da yankı uyandırdı.

    La Gazzetta dello Sport, "Quaresma yetmedi. Beşiktaş-Dinamo, Napoli lehine berabere kaldı" başlığını kullandı. Gazete, Şenol Güneş'in 'yi durdurmak için çok çalışması gerektiğini öne sürdü. Corriere della Sera, mavi-beyazlıların karşısında gruptaki üstü üste üçüncü galibiyetini elde edeceğini belirtti. Ayrıca beraberliğinin hayal kırıklığı olduğu ve Beşiktaş'ın ateşli taraftarlarının yarattığı atmosferi değerlendiremediği ifade edildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Napoli’den Güneş’e gözdağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.