 Kiev hüsrandan kurtuldu – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Kiev hüsrandan kurtuldu

    Kiev hüsrandan kurtuldu
    'la Dinamo Kiev'in 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından Ukrayna basını çarpıcı yorumlarda bulundu. Sport Express, "Dinamolular hüsrana uğramaktan kurtuldu ve şansnı korudu" derken, Ua-football.com ise, "Beşiktaş bu maçta kusursuz değildi. Dinamo Kiev, ilk yarıdaki kötü oyununa rağmen kazanabilirdi" diye yazdı.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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