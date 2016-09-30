Kartal rota değiştirdi
Defans yapan rakiplere karşı bile rahat galibiyetler alan siyah-beyazlılar, mücadele gücü ve pas oranı yüksek takımlara karşı zorlanmaya başladı! Sürekli değişen kadro, gidenlerin yerine gelen oyuncuların istenen verimi henüz sağlayamaması nedeniyle ortak görüş; Kartal’ın zorlandığı yönünde.
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, bu sezon başından bu yana ortaya koyduğu futbolla şimdiden eleştiri almaya başladı. Süper Lig'deki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan; Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 2 puan toplayan siyahbeyazlıların geçen yıla oranla daha düşük bir performans ortaya koyduğu yorumları yapılması dikkat çekti. Beşiktaş, Süper Lig'de defans yapan takımlara karşı rahat galibiyetler alırken, mücadele gücü ve pas organizasyonu yüksek takımlara karşı zorlandı.
SÜREKLİ DEĞİŞEN 11'LER
Beşiktaş, bu sezon oynadığı maçlarda hep farklı kadrolarla mücadele ederken, sürekli değişen kadro ve oyun yapısı da yavaş yavaş gündemdeki yerini almaya başladı. Geçen sezonun en belirgin özelliği olan defanstan itibaren başlayan pas organizasyonun yerini özellikle son iki maçta uzun topların alması, şu an için her maç değişen ilk onbir oyuncularının birbirine tam olarak alışamamış olmasına bağlanıyor.
OYUN KARAKTERİ FARKLI
Gomez ve Sosa'nın yerine monte edilen Aboubakar ve Talisca'nın da tamamen farklı oyun karakterine sahip olmaları, Beşiktaş'ın hücum tarzının durağan ve defans arkasına atılan uzun toplara dönmesine bir başka sebep olarak görünüyor. Talisca'nın, pas yeteneği çok yüksek olmasına rağmen maç içinde yaşadığı oyundan kopmalar ve fiziki düşüşleri, Aboubakar'ın Gomez'in tersine sağa-sola açılması ve defans arkasına kaçma isteği takım oyununun aksamasına neden oluyor.
OĞUZHAN HAZIR DEĞİL
Oğuzhan'ın fiziksel olarak henüz hazır olmaması, Gökhan İnler ve Tolgay Arslan'ın etkili bir performans ortaya koyamaması; Şenol Güneş'i farklı arayış ve oyuncu tercihlerine yönelten diğer nedenler oldu ve Atiba-Oğuzhan ikilisi bu sezon henüz sahne alamadı. Sezon başından bu yana takımın sürekli değişen kadrolarla sahaya çıkartan Güneş'in, yarınki maçta da faklı bir kadro kuracağını gösteriyor.
RİZE KADROSU DA FARKLI
Dinamo Kiev maçında herhangi bir varlık gösteremeyen Adriano'nun yerine Olcay'ın, Aboubakar'ın yerine de Cenk Tosun'un maça başlaması sürpriz olmayacak. Tecrübeli hocanın Rize'de kaleyi Tolga Zengin'e teslim etmesi de sürpriz sayılmayacak bir hamle olacak. Sakatlığı süren Oğuzhan'ın durumu bugün belli olacak ve iyileşmemesi durumunda Tolgay Arslan, Rize'de takımdaki yerini alacak. Şenol Güneş, defansta Marcelo-Tosic ikilisini bozmayacak; savunmanın solunda ise Caner'i görevlendirecek.
SÜREKLİ DEĞİŞEN 11'LER
Beşiktaş, bu sezon oynadığı maçlarda hep farklı kadrolarla mücadele ederken, sürekli değişen kadro ve oyun yapısı da yavaş yavaş gündemdeki yerini almaya başladı. Geçen sezonun en belirgin özelliği olan defanstan itibaren başlayan pas organizasyonun yerini özellikle son iki maçta uzun topların alması, şu an için her maç değişen ilk onbir oyuncularının birbirine tam olarak alışamamış olmasına bağlanıyor.
OYUN KARAKTERİ FARKLI
Gomez ve Sosa'nın yerine monte edilen Aboubakar ve Talisca'nın da tamamen farklı oyun karakterine sahip olmaları, Beşiktaş'ın hücum tarzının durağan ve defans arkasına atılan uzun toplara dönmesine bir başka sebep olarak görünüyor. Talisca'nın, pas yeteneği çok yüksek olmasına rağmen maç içinde yaşadığı oyundan kopmalar ve fiziki düşüşleri, Aboubakar'ın Gomez'in tersine sağa-sola açılması ve defans arkasına kaçma isteği takım oyununun aksamasına neden oluyor.
OĞUZHAN HAZIR DEĞİL
Oğuzhan'ın fiziksel olarak henüz hazır olmaması, Gökhan İnler ve Tolgay Arslan'ın etkili bir performans ortaya koyamaması; Şenol Güneş'i farklı arayış ve oyuncu tercihlerine yönelten diğer nedenler oldu ve Atiba-Oğuzhan ikilisi bu sezon henüz sahne alamadı. Sezon başından bu yana takımın sürekli değişen kadrolarla sahaya çıkartan Güneş'in, yarınki maçta da faklı bir kadro kuracağını gösteriyor.
RİZE KADROSU DA FARKLI
Dinamo Kiev maçında herhangi bir varlık gösteremeyen Adriano'nun yerine Olcay'ın, Aboubakar'ın yerine de Cenk Tosun'un maça başlaması sürpriz olmayacak. Tecrübeli hocanın Rize'de kaleyi Tolga Zengin'e teslim etmesi de sürpriz sayılmayacak bir hamle olacak. Sakatlığı süren Oğuzhan'ın durumu bugün belli olacak ve iyileşmemesi durumunda Tolgay Arslan, Rize'de takımdaki yerini alacak. Şenol Güneş, defansta Marcelo-Tosic ikilisini bozmayacak; savunmanın solunda ise Caner'i görevlendirecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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