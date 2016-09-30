 'Haftanın Oyuncusu' Quaresma – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    'Haftanın Oyuncusu' Quaresma

    'Haftanın Oyuncusu' Quaresma

    Şampiyonlar Ligi'nde sona eren ikinci hafta maçlarının ardından 'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, haftanın en iyi futbolcusu oldu.

    'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre, Şampiyonlar Ligi'nde 'ın konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golüne imza atan Quaresma, oyların yüzde 41'ini alarak ikinci haftanın en iyi futbolcusu seçildi.

    Quaresma'nın milli takımdan arkadaşı Real Madridli Cristiano Ronaldo ise oyların yüzde 31'ini alarak haftanın en iyi ikinci futbolcusu unvanına layık görüldü. Juventuslu Paulo Dybala ise yüzde 12 oyla üçüncü sırada yer aldı.

    Dinamo Kiev ağlarını, frikikten 22 metre mesafeden sarsarak haftanın en iyi golü kategorisine de aday gösterilen Quaresma, şu ana kadar oyların yüzde 40'ını alarak bu klasmanda da ilk sırada yer almaya devam ediyor.


    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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