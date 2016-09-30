'Haftanın Oyuncusu' Quaresma
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren ikinci hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, haftanın en iyi futbolcusu oldu.
UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golüne imza atan Quaresma, oyların yüzde 41'ini alarak ikinci haftanın en iyi futbolcusu seçildi.
Quaresma'nın milli takımdan arkadaşı Real Madridli Cristiano Ronaldo ise oyların yüzde 31'ini alarak haftanın en iyi ikinci futbolcusu unvanına layık görüldü. Juventuslu Paulo Dybala ise yüzde 12 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Dinamo Kiev ağlarını, frikikten 22 metre mesafeden sarsarak haftanın en iyi golü kategorisine de aday gösterilen Quaresma, şu ana kadar oyların yüzde 40'ını alarak bu klasmanda da ilk sırada yer almaya devam ediyor.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:06
- Evde yerim çok!
Toplam 4
Yorum
fena sneijder soldada oynuyor ve seviyor koy sola sneijderi sağa brumayı forvete podolski eren hem eren yanlız kalmaz göbekte selçuk tolga takım felaket olur
- Messi misin Lens!
Toplam 5
Yorum
JaGGo ADVOCAAT OLMASA BİZİMKİLER BU ADAMIDA BULAMAZLAR. BİZİM TÜRKLER BÖYLE OYNAMIYOR ÖRNEK ALSINLAR.
- van Bronckhorst: Kötü oynadık
Toplam 3
Yorum
Perde Arkası Yabancı hocalar Avrupa maçlarında iyi, yerli hocalar Türkiye maçlarında iyi oluyor. İki tarafı da yapacak hoca yok mu?
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