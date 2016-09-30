 Guti’nin Beşiktaş aşkı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Guti’nin aşkı

    Guti’nin Beşiktaş aşkı
    Kariyerinin son döneminde forması giyen İspanyol yıldız Guti Hernandez, içindeki Beşiktaş aşkını her seferinde dışa vurmaktan çekinmiyor. Mükemmel bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı da unutamıyor. Öyle ki sosyal medya hesabının kapak fotoğrafında bile İnönü Stadı'ndaki fotoğrafı olan Guti, Dinamo Kiev maçı öncesinde bir mesaj yayınladı. Vodafone Arena'nın duvarlarını süsleyen bir fotoğrafını yayınlayan Guti, fotoğrafa "Bu fotoğrafı sevdim... Beşiktaş'ı seviyorum... Her zaman KARA KARTAL" notunu düştü.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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