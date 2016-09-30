Guti’nin Beşiktaş aşkı
Kariyerinin son döneminde Beşiktaş forması giyen İspanyol yıldız Guti Hernandez, içindeki Beşiktaş aşkını her seferinde dışa vurmaktan çekinmiyor. Mükemmel bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ı da unutamıyor. Öyle ki sosyal medya hesabının kapak fotoğrafında bile İnönü Stadı'ndaki fotoğrafı olan Guti, Dinamo Kiev maçı öncesinde bir mesaj yayınladı. Vodafone Arena'nın duvarlarını süsleyen bir fotoğrafını yayınlayan Guti, fotoğrafa "Bu fotoğrafı sevdim... Beşiktaş'ı seviyorum... Her zaman KARA KARTAL" notunu düştü.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
Guti’nin Beşiktaş aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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