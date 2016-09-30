Beşiktaş Rize'ye uçtu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı maç için Rize'ye gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket eden siyah-beyazlılar, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gökhan İnler ve Anderson Talisca'yı dahil etmedi.
Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor ile saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:17
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu doğru karar
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu renk kadin sporcularimiza,ve kadin taraftarlarimiza cok yakisacak,ama GS'li futbol takimina ve fubolculrina olmaz,yakismaz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
karTal olmadı hakan baltayla oynarız
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