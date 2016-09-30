 Beşiktaş Rize'ye uçtu – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Rize'ye uçtu

    Beşiktaş Rize'ye uçtu

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı maç için Rize'ye gitti.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket eden siyah-beyazlılar, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gökhan İnler ve Anderson Talisca'yı dahil etmedi.

    Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor ile saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:17
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