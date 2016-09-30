Beşiktaş Rize'ye geldi

Özel uçakla Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafile için havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Havalimanı çıkışında futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Oyuncuları otobüse binişleri sırasında tezahüratlar eşliğinde uzun süre alkışlayan taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Tolga Zengin'e çiçek verdi.

Kafileyi taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Kafileyi burada bir grup taraftar ve öğrenciler meşaleyle karşıladı.

Siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gökhan İnler ve Anderson Talisca yer almıyor.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.