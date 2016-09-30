Beşiktaş Rize'ye geldi
Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.
Özel uçakla Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafile için havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Havalimanı çıkışında futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Oyuncuları otobüse binişleri sırasında tezahüratlar eşliğinde uzun süre alkışlayan taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Tolga Zengin'e çiçek verdi.
Kafileyi taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Kafileyi burada bir grup taraftar ve öğrenciler meşaleyle karşıladı.
Siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gökhan İnler ve Anderson Talisca yer almıyor.
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:15
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 20
Yorum
mavi bu egolu parator terim bu kadroyu yenilip milli takımdan kovulmak ayrılmak için yapmadıysa futboldan anlamıyorum demektir. görürsünüz maçlar bittikten sonra. bide geçen maçta söylediğini unutmayın galatasaraya geri dönmekle ilgili istanbula dönünce konuşuruz demişti.
- "La Liga doğru tercihti"
Toplam 3
Yorum
agresif Hoca farkı...
- F.Bahçe lige döndü
Toplam 1
Yorum
FB77 Feyenoord maçındaki mücadele ruhu olursa bırak Osmanlıspor 'u ligdeki hiçbir takım , Avrupa 'da ise çoğu takım Fenerbahçe 'ye kafa tutamaz. Önemli olan bu ruhu kaybetmemek.
Beşiktaş Rize'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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