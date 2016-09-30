 Beşiktaş bu akşam Rize'ye gidecek – Fotomaç – 30 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    bu akşam Rize'ye gidecek

    Beşiktaş bu akşam Rize'ye gidecek

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlıların, pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı kaydedildi.

    Siyah-beyazlı kafile, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a oradan da kara yolu ile Rize'ye gidecek.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş bu akşam Rize'ye gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.