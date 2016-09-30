Beşiktaş bu akşam Rize'ye gidecek
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlıların, pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı kafile, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a oradan da kara yolu ile Rize'ye gidecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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