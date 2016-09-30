Basketbolda para krizi
Beşiktaş Basketbol Şubesinde para krizi sezon başlamadan patlak verdi. İki ay önce sezonu açan Beşiktaş'ta henüz hiçbir oyuncuya para verilemediği belirtildi. Geçtiğimiz ayki alacaklarını alamayan basketbolcuların durumdan rahatsızlık duydukları, başantrenör Ufuk Sarıca'nın da bu konuda Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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