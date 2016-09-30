 Basketbolda para krizi – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Basketbolda para krizi

    Basketbolda para krizi
    Basketbol Şubesinde para krizi sezon başlamadan patlak verdi. İki ay önce sezonu açan Beşiktaş'ta henüz hiçbir oyuncuya para verilemediği belirtildi. Geçtiğimiz ayki alacaklarını alamayan basketbolcuların durumdan rahatsızlık duydukları, başantrenör Ufuk Sarıca'nın da bu konuda Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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