 Arka direk kabusu! – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Arka direk kabusu!

    Arka direk kabusu!

    ; Konya, G.Saray ve Dinamo Kiev maçlarında arka direkte boş kalan oyuncuların attığı gollerle 6 puan kaybetti.

    Bu sezon 8 resmi karşılaşmaya çıkan siyah- beyazlılar kalesinde 9 gol görürken, özellikle arka direkte boş kalan rakip oyunculardan yediği goller nedeniyle 6 puan kaybetti. 'ın yediği gollerin arka direkte boş bırakılan rakip oyuncularından gelmesi dikkat çekti. Konya, G.Saray ve D. Kiev maçlarında bu pozisyonların çok fazla yaşandığı ortaya çıkarken; Beşiktaş bu 3 maçtan da galibiyet elde edemeyerek sahadan beraberliklerle ayrıldı. Aynı tarzdaki ybu hataların ardından Beşiktaşlı taraftarlar da pozisyonların fotoğraflarını paylaşarak, teknik heyetin buna çözüm bulmasını istediler.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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