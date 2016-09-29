 U21 Takımı’ndan kahreden sonuç – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    U21 Takımı’ndan kahreden sonuç

    U21 Takımı’ndan kahreden sonuç
    Siyah-beyazlıların U21 Takımı, Gençler Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Muhammed Öztürk, Yusuf Can Abay ve Muhammed Enes Durmuş'un golleriyle 3-0 önde kapatan , İkinci 45'te rakibin gollerine engel olamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Kartal'ın gençleri gruptaki ilk maçında da ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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