Takımın yarısı değişti
Şenol Güneş, Kiev karşısına G.Saray derbisine göre 5 farklı ismi sahaya sürdü. Ozi ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle mecburi kesik yedi.
9 YABANCI
Beşiktaş yabancı ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Türkler'den Tolgay ve Caner ilk 11'de şans bulurken, 9 yabancı forma giydi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:34
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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