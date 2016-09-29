 Takımın yarısı değişti – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Takımın yarısı değişti

    Takımın yarısı değişti

    Şenol Güneş, Kiev karşısına G.Saray derbisine göre 5 farklı ismi sahaya sürdü. Ozi ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle mecburi kesik yedi.

    Teknik direktör Şenol Güneş, Kiev karşısında G.Saray derbisine göre 5 değişiklik yaptı. Derbide ilk 11'de yer alan oyunculardan Oğuzhan ve Gökhan Gönül, sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Savunmanın sağında Gönül'ün yerine Beck, Oğuzhan'ın yokluğunda Talisca şans buldu. Derbide forma giyen Gökhan İnler, yedek soyunurken yerine Tolgay görev aldı. Tecrübeli hoca, derbi maçta 11'de oynattığı Olcay'ın yerine de Adriano'yu sahaya sürerken, forvette ise Cenk Tosun'u yedek bırakıp Aboubakar'ı oynattı.

    9 YABANCI
    yabancı ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Türkler'den Tolgay ve Caner ilk 11'de şans bulurken, 9 yabancı forma giydi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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