 Rize’ye karşı yok – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rize’ye karşı yok

    Rize’ye karşı yok
    'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül dün gece Dinamo Kiev'e karşı sahadaki yerini alamadı. Önceki akşam yapılan idmanda sakatlanan Gökhan'ın çekilen MR sonucunda sol kalçasında 1. derecede zorlanma ve ödem tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan 31 yaşındaki oyuncunun Rize maçına da yetişemeyeceği öğrenildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rize’ye karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.