Quaresma'dan tarihi gol
Benfica karşısında Talisca'nın serbest vuruşuyla 1 puanı alan Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında bu kez Quaresma'nın jeneriklik frikiğiyle öne geçme sevinci yaşadı. Quaresma ayrıca Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Bu gol, siyah-beyazlıların yeni yuvası Vodafone Arena'daki ilk Şampiyonlar Ligi golü olarak tarihe geçti. Quaresma bu golle ayrıca siyah-beyazlıların Avrupa'daki en golcü isimleri arasına adını yazdırdı. Avrupa arenasında 9 gollü Pancu'yu yakalayan Ricardo Quaresma,
14 golle Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcüsü Oktay Derelioğlu'na da bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü isimleri:
Oktay Derelioğlu-14
Bobo-12
Pancu-9
Quaresma-9
VİDEO | QUARESMA'NIN DİNAMO KİEV'E ATTIĞI FRİKİK GOLÜ
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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