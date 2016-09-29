O frikik haftanın golüne aday
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci karşılaşmasında sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta Siyah Beyazlı takımı öne geçiren golü atan Ricardo Quaresma, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü yarışmasına aday oldu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:43
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 2
Yorum
tosic bjk de niye kaldığını anlamadığım bir futbolcuydu geçen yıl vasattı ama sol bek oynatılmasıda bunu beraberinde getirmedi değil bu yıl bu performansı beklemiyordum helal olsun
- Ateşi Arda yaktı!
Toplam 2
Yorum
somalı Arda şüphesiz iyi oyuncu, ancak Terim öncesinde de Milli takımdaydı ve milli takımın o dönem yaptıklarıda ortada, Terim sonrasında toparlanma oldu, Arda iyi oyuncu, Terim iyi mantalite, iyi teknikdirektör. Terim kaprisli olabilir, kimin kaprisi yokki, bence Terim kalmalı (şahsen uslubunu sevmesemde, bence doğrusu bu)
- "3 puanı kaçırdık"
Toplam 1
Yorum
argon Bu maçı almamız şarttı. Artık guruptan çıkmak için Dinamoyu sahasında yenmemiz, Napoli den iki maçta da puan almamız, Benfica yı da burada yenmemiz gerekir.
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