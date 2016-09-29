 Necip ve Kerim bu kez kadroda – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Necip ve Kerim bu kez kadroda

    Necip ve Kerim bu kez kadroda
    Siyah-beyazlılarda sakatları bulunması sonrası Necip ve Kerim Frei, kadroda kendine yer bulabildi. Necip, 3 maç sonra 18 kişilik kadroda yer alırken; , Akhisar ve G.Saray maçlarında kadroda tercih edilmeyen Kerim de Kiev mücadelesinde yedek soyundu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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