Necip ve Kerim bu kez kadroda









Siyah-beyazlılarda sakatları bulunması sonrası Necip ve Kerim Frei, kadroda kendine yer bulabildi. Necip, 3 maç sonra 18 kişilik kadroda yer alırken; Benfica , Akhisar ve G.Saray maçlarında kadroda tercih edilmeyen Kerim de Kiev mücadelesinde yedek soyundu. 29 Eylül 2016, Perşembe Güncelleme: 01:33 Etiketler: Benfica, Beşiktaş