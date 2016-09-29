La Gazzetta dello Sport, "Quaresma yetmedi. Beşiktaş -Dinamo: Napoli lehine berabere kaldı" başlığını kullandı.

Beşiktaş'ın ilk yarıda net bir şekilde rakibinden üstün olduğunu hissettirdiğini yazan gazete, ancak siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, bir sonraki rakibi Napoli'yi durdurmak için çok çalışması gerektiğini öne sürdü.



Sport Mediaset kanalının internet sitesinde yer alan bir haberde ise, Beşiktaş-Dinamo Kiev beraberliğinin hayal kırıklığı yaratan bir sonuç olduğu, rakibine karşı uzun süre tehlike yaratan Beşiktaş'ın, ateşli taraftarlarının yarattığı atmosferi değerlendiremediği ifade edildi.



Corriere della Sera ise, Napoli'nin Benfica karşısındaki 4-2'lik başarısını ele aldığı haberinde mavi-beyazlıların, bir sonraki rakibi olan Beşiktaş karşısında muhtemelen gruptaki üstü üste üçüncü galibiyetini elde edeceğini belirtti.



Gazete, "Napoli, Maurizio Sarri tarafından çok iyi yönetilen bir takım" övgüsünde de bulundu.