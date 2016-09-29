 "Napoli'yi durdurmak için..." – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
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    "'yi durdurmak için..."

    "Napoli'yi durdurmak için..."

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci karşılaşmasında sahasında Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalması, İtalyan basınında da yankı uyandırdı.

    La Gazzetta dello Sport, "Quaresma yetmedi. -Dinamo: lehine berabere kaldı" başlığını kullandı.

    Beşiktaş'ın ilk yarıda net bir şekilde rakibinden üstün olduğunu hissettirdiğini yazan gazete, ancak siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, bir sonraki rakibi Napoli'yi durdurmak için çok çalışması gerektiğini öne sürdü.

    Sport Mediaset kanalının internet sitesinde yer alan bir haberde ise, Beşiktaş-Dinamo Kiev beraberliğinin hayal kırıklığı yaratan bir sonuç olduğu, rakibine karşı uzun süre tehlike yaratan Beşiktaş'ın, ateşli taraftarlarının yarattığı atmosferi değerlendiremediği ifade edildi.

    Corriere della Sera ise, Napoli'nin karşısındaki 4-2'lik başarısını ele aldığı haberinde mavi-beyazlıların, bir sonraki rakibi olan Beşiktaş karşısında muhtemelen gruptaki üstü üste üçüncü galibiyetini elde edeceğini belirtti.

    Gazete, "Napoli, Maurizio Sarri tarafından çok iyi yönetilen bir takım" övgüsünde de bulundu.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:22
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