"Napoli'yi durdurmak için..."
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci karşılaşmasında sahasında Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalması, İtalyan basınında da yankı uyandırdı.
Beşiktaş'ın ilk yarıda net bir şekilde rakibinden üstün olduğunu hissettirdiğini yazan gazete, ancak siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in, bir sonraki rakibi Napoli'yi durdurmak için çok çalışması gerektiğini öne sürdü.
Sport Mediaset kanalının internet sitesinde yer alan bir haberde ise, Beşiktaş-Dinamo Kiev beraberliğinin hayal kırıklığı yaratan bir sonuç olduğu, rakibine karşı uzun süre tehlike yaratan Beşiktaş'ın, ateşli taraftarlarının yarattığı atmosferi değerlendiremediği ifade edildi.
Corriere della Sera ise, Napoli'nin Benfica karşısındaki 4-2'lik başarısını ele aldığı haberinde mavi-beyazlıların, bir sonraki rakibi olan Beşiktaş karşısında muhtemelen gruptaki üstü üste üçüncü galibiyetini elde edeceğini belirtti.
Gazete, "Napoli, Maurizio Sarri tarafından çok iyi yönetilen bir takım" övgüsünde de bulundu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:22
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 2
Yorum
tosic bjk de niye kaldığını anlamadığım bir futbolcuydu geçen yıl vasattı ama sol bek oynatılmasıda bunu beraberinde getirmedi değil bu yıl bu performansı beklemiyordum helal olsun
- Ateşi Arda yaktı!
Toplam 2
Yorum
somalı Arda şüphesiz iyi oyuncu, ancak Terim öncesinde de Milli takımdaydı ve milli takımın o dönem yaptıklarıda ortada, Terim sonrasında toparlanma oldu, Arda iyi oyuncu, Terim iyi mantalite, iyi teknikdirektör. Terim kaprisli olabilir, kimin kaprisi yokki, bence Terim kalmalı (şahsen uslubunu sevmesemde, bence doğrusu bu)
- "3 puanı kaçırdık"
Toplam 1
Yorum
argon Bu maçı almamız şarttı. Artık guruptan çıkmak için Dinamoyu sahasında yenmemiz, Napoli den iki maçta da puan almamız, Benfica yı da burada yenmemiz gerekir.
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