 Napoli rakip tanımıyor! – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
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    rakip tanımıyor!

    Napoli rakip tanımıyor!
    Temsilcimiz 'ın yer aldığı B Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Napoli, 'ya şans tanımadı. İtalyan ekibi taraftarlarının önünde rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Mertens (2), Hamsik ve Milik'in golleriyle zafere uzanan Çizme ekibi puanını 6'ya çıkararak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Napoli gruptaki ilk maçında da Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmişti.

    CELTİC'DE DÜELLO
    Gecenin öne çıkan karşılaşmalarından biri de Celtic- Manchester City mücadelesiydi. İskoç temsilcisi, güçlü rakibi karşısında 3 kez öne geçmesine rağmen karşılaşma 3-3'lük skorla sona erdi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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