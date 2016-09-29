 Napoli maçı 19 Ekim’de – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    maçı 19 Ekim’de

    Napoli maçı 19 Ekim’de
    Temsilcimiz , Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü maçında deplasmanda 'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, dün akşam 'yı kendi evinde 4-2 mağlup etmeyi başaran İtalyan temsilcisiyle 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te karşılaşacak
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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