 Mutlu değilim – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Mutlu değilim

    Mutlu değilim

    29. dakikada kazanılan frikik vuruşunda topun başına geçen Portekizli, topu 90’a takan oyuncu, “Hak etmediğimiz bir skor ortaya çıktı” dedi

    karşısında ilk asistini yapan Ricardo Quaresma, bu sezonki ilk golünü de Dinamo Kiev ağlarına gönderdi. Karşılaşmanın 29. dakikasında Aboubakar ceza yayının önünde yerde kalırken hakem frikik kararı verdi. Kaleyi cepheden gören atışı Talisca'nın kullanmasını beklenirken Q7 sorumluluk aldı nefis bir vuruş yapıp topu barajın üstünde 90'a gönderdi. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Portekizli yıldız, Vodofane Arena'da siyah-beyazlı takımın ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan isim olarak tarihe geçti. 63. dakikada soldan ceza sahasına giren Quaresma'nın vuruşu az farkla dışarı giderken, uzatmalarda da Marcelo'ya ortasını son anda kaleci Rudko uzaklaştırdı. Karşılaşma sonunda üzgün görünen yıldız futbolcu, iyi oynadıklarını belirterek, "Ne yazık ki haksız bir skor ortaya çıktı. İyi oynadık. Ama bir duran topta hata yaptık. Gol attım ama skordan dolayı mutlu değilim" diye konuştu.

    Pancu'ya yetişti
    Siyah-beyazlı ekibin tek golünü kaydeden Ricardo Quaresma, adına Avrupa kupalarında en çok gol atan ilk dört oyuncu arasına girdi. 9 gole ulaşan Portekizli yıldız, Pancu ile gol sayısını eşitlerken, Avrupa kupalarında Bobo'nun 12, Oktay Derelioğlu'nun ise 14 golü bulunuyor.

    Bencil oynadı
    Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın tek golünü kaydetse de eleştirilmekten kurtulamadı. Dinamo Kiev maçı sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan Portekizli, pozisyonları harcamak ve bencil oynamakla suçlandı. Siyah-beyazlılar, oyundan alınması gerektiğini ileri sürdü.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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