Mutlu değilim
29. dakikada kazanılan frikik vuruşunda topun başına geçen Portekizli, topu 90’a takan oyuncu, “Hak etmediğimiz bir skor ortaya çıktı” dedi
Pancu'ya yetişti
Siyah-beyazlı ekibin tek golünü kaydeden Ricardo Quaresma, Beşiktaş adına Avrupa kupalarında en çok gol atan ilk dört oyuncu arasına girdi. 9 gole ulaşan Portekizli yıldız, Pancu ile gol sayısını eşitlerken, Avrupa kupalarında Bobo'nun 12, Oktay Derelioğlu'nun ise 14 golü bulunuyor.
Bencil oynadı
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın tek golünü kaydetse de eleştirilmekten kurtulamadı. Dinamo Kiev maçı sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan Portekizli, pozisyonları harcamak ve bencil oynamakla suçlandı. Siyah-beyazlılar, oyundan alınması gerektiğini ileri sürdü.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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