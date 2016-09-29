 Kimseden korkmayız – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Kimseden korkmayız

    Kimseden korkmayız
    Kartal'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, maç sonunda iddialı konuştu. Kötü maç çıkarmadıklarını belirten Tolgay, "Kazanmak istiyorduk, maalesef yapamadık. Belki 2-3 yapabilirdik. Quaresma ve Talisca iyi pozisyonlara girdik. Daha iyi analiz etmemiz lazım. Rakibe çok yer verdik ve iyi kullandılar. Kazandık havasına girdik. Yüzde 95 ile oynamak Şampiyonlar Ligi'nde yetmiyor. Aslında kötü maç çıkarmadık. Kimseden korkmuyoruz, topumuzu oynuyoruz. İnşallah 'den iyi skor ile döneriz" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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