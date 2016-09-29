 Karınca gibi çalıştı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Karınca gibi çalıştı

    Karınca gibi çalıştı
    Savunmanın sağında sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Andreas Beck görev yaptı. Sağda yorulmak nedir bilmeden ileri geri çalışan Beck, tecrübeli futbolcuyu aratmadı. Savunmada ve hücumda etkili bir sergileyen Alman futbolcu, 90 dakika sahada kalırken karşılaşma sonunda taraftarlardan tam not aldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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