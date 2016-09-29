 Kaptan Atiba – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Kaptan Atiba

    Kaptan Atiba
    Dinamo Kiev maçına kaptan olarak çıkan Atiba Hutchinson, "Golden sonra iyiydik. İkinci yarıya da iyi başladık fakat devamını getiremedik. Buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk ama yolumuza 2 puan bırakarak devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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