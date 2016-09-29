Kaptan Atiba

Dinamo Kiev maçına kaptan olarak çıkan Atiba Hutchinson, "Golden sonra iyiydik. İkinci yarıya da iyi başladık fakat devamını getiremedik. Buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk ama yolumuza 2 puan bırakarak devam ediyoruz" ifadesini kullandı.