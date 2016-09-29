 Kale yine Fabricio’nun – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Kale yine Fabricio’nun

    Kale yine Fabricio’nun
    'ın kalesinde son maçlarda olduğu gibi Fabricio görev aldı. Akhisar Belediye ve maçlarında da kalede forma giyen Fabricio, Dinamo Kiev maçıyla siyahbeyazlı forma altında ilk Avrupa sınavına çıktı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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