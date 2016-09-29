 Kaçma! Gel buraya – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kaçma! Gel buraya

    Kaçma! Gel buraya

    Kartal, Quaresma’nın frikikten attığı enfes golle öne geçmesine rağmen, defansın bir anlık dalgınlığı yüzünden 1 puanla yetindi

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Dinamo Kiev'le şanssız bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Kartal, Vodafone Arena'da taraftarının da desteğiyle ilk yarıda fırtına gibi esti. Rakibine neredeyse top göstermeyen Beşiktaş 29'uncu dakikada Quaresma'nın frikikten attığı muhteşem golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Ancak ikinci yarıda beklenmedik bir şekilde tablo tersine döndü. Beşiktaş durdu, Dinamo Kiev oynamaya başladı. Nitekim Ukrayna ekibinin "geliyorum" diyen golünü 65'inci dakikada Tsygankov attı ve mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş galibiyeti kaçırmasına rağmen aldığı 1 puanla grupta 2. sıradaki yerini koruyup iddiasını sürdürdü
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaçma! Gel buraya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.