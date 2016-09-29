Kaçma! Gel buraya

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında'le şanssız bir şekilde 1-1 berabere kaldı.'da taraftarının da desteğiyle ilk yarıda fırtına gibi esti. Rakibine neredeyse top göstermeyen29'uncu dakikada'nın frikikten attığı muhteşem golle ilk yarıyıönde kapattı.Ancak ikinci yarıda beklenmedik bir şekilde tablo tersine döndü.durdu,oynamaya başladı. Nitekimekibinindiyen golünü 65'inci dakikadaattı ve mücadele 1-1 sona erdi.galibiyeti kaçırmasına rağmen aldığı 1 puanla grupta 2. sıradaki yerini koruyup iddiasını sürdürdü