 İkinci yarı Kiev – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    İkinci yarı Kiev

    İkinci yarı Kiev

    İlk 45 dakikada kaleyi göremeyen Ukrayna ekibi, ikinci yarıda beşi isabetli 11 şut çekti

    İlk yarıda birçok pozisyon yakalayan , ikinci yarıda skoru koruma düşüncesiyle hareket edince üstünlüğü Dinamo Kiev'e kaptırdı. İlk 45 dakikayı şut atamadan ve başarılı orta yapamadan tamamlayan Ukrayna ekibi, ikinci 45 dakikada 11 şutta 5 isabet buldu. Ceza sahasına da 3 isabetli orta gönderdi. Beşiktaş'ın yüzde 87 olan pas yüzdesi ise yüzde 77'ye düştü. Beşiktaş ise ilk yarıda 6 şutta 3 isabet, ikinci yarıda 6 şutta 2 isabet sağladı. Kartal, Dinamo Kiev karşısında da kalesini kapatamazken bu sezon toplam 8 resmi maça çıktı ve sadece bir tanesinde gol yemedi. Bu maçlardan sadece karşısında kalesini kapatabilen siyah-beyazlı ekip, savunmada sıkıntılar yaşadığını gözler önüne serdi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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