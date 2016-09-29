 Haftanın futbolcusuna aday gösterildi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Haftanın futbolcusuna aday gösterildi

    Haftanın futbolcusuna aday gösterildi

    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda dün akşam oynadığı Dinamo Kiev maçında attığı frikik golü ile UEFA'nın haftanın golü yarışmasına aday olan Ricardo Quaresma, ayrıca haftanın futbolcusuna da aday olarak gösterildi.

    tarafından haftanın futbolcusuna aday olarak gösterilen Quaresma'nın rakipleri ise vatandaşı Real Madridli Ronaldo, Arsenalli Walcott, Atletico Madridli Carrasco, Paris Saint Germainli Edinson Cavani, Sevillalı Nasri, Juventuslu Dybala ve Leverkusenli Javier Hernandez.

    Yarın TSİ 13.00'te tamamlanacak oylamada Beşiktaşlı yıldız Quaresma şu ana kadar aldığı yüzde 32'lik oy ile vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun önünde birinci sırada yer alıyor.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:42
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