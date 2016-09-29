Haftanın futbolcusuna aday gösterildi

UEFA tarafından haftanın futbolcusuna aday olarak gösterilen Quaresma'nın rakipleri ise vatandaşı Real Madridli Ronaldo, Arsenalli Walcott, Atletico Madridli Carrasco, Paris Saint Germainli Edinson Cavani, Sevillalı Nasri, Juventuslu Dybala ve Leverkusenli Javier Hernandez.

Yarın TSİ 13.00'te tamamlanacak oylamada Beşiktaşlı yıldız Quaresma şu ana kadar aldığı yüzde 32'lik oy ile vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun önünde birinci sırada yer alıyor.