Haftanın futbolcusuna aday gösterildi
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda dün akşam oynadığı Dinamo Kiev maçında attığı frikik golü ile UEFA'nın haftanın golü yarışmasına aday olan Ricardo Quaresma, ayrıca haftanın futbolcusuna da aday olarak gösterildi.
UEFA tarafından haftanın futbolcusuna aday olarak gösterilen Quaresma'nın rakipleri ise vatandaşı Real Madridli Ronaldo, Arsenalli Walcott, Atletico Madridli Carrasco, Paris Saint Germainli Edinson Cavani, Sevillalı Nasri, Juventuslu Dybala ve Leverkusenli Javier Hernandez.
Yarın TSİ 13.00'te tamamlanacak oylamada Beşiktaşlı yıldız Quaresma şu ana kadar aldığı yüzde 32'lik oy ile vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun önünde birinci sırada yer alıyor.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "3 puanı kaçırdık"
Toplam 2
Yorum
karakartal Bundan sonra işimiz dahada zorlaştı.Gruptan çıkmamız için kalan 4 maçtan 7 puan çıkarmamız lazım.
- Zafer gecesi olsun
Toplam 8
Yorum
Fatih Kazanırsak süpriz olur bana 3 tane yermişiz gibi geliyor işallah oyle olmaz
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 1
Yorum
karakartal Napoli-Beşiktaş maçında favori Napoli takımı ama bizde pes etmeyeceğiz.Maçın bitimine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
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