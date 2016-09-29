 Gol öncesi faul yoktu – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Gol öncesi faul yoktu

    Gol öncesi faul yoktu

    “Yediğimiz gol öncesi faul yoktu. Çok basit gol yedik. Giren oyuncuyu, tutan kimse yoktu. Futbolcu kalitesi olarak iyiyiz, ancak fizik gücümüz düşünce 2 puan kaybına neden oldu”

    Teknik direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev karşısında yedikleri golden verilen serbest vuruşta faul olmadığını söyledi. Güneş, "Maçın gol yediğimiz bölümüne kadar ne yaptığını bilen, soğukkanlı bir oyun oynadık. Yediğimiz gol faul değildi, oyuncu kendi kendine çarptı. Çok basit gol yedik. Giren oyuncuyu, tutan oyuncu yoktu. Golden sonra moral ve fizik güç olarak düşüşe başladık. Rakibin öne çıktığını gördük ve oyunun kontrolünü aldılar. Bizim taşıyabileceğimiz maçtı. Oyuncu kalitesi olarak iyiyiz, ancak fizik gücü olarak düşüş 2 puan kaybına neden oldu. 2. golü bulsak maç daha farklı olabilirdi. Futbol hatalar oyunu. Doğrularımız fazlaydı, az olan eksilerimiz golden sonra sırıttı" dedi.

    'DOKUZ YENİ OYUNCU VAR'
    Beşiktaş teknik direktörü, Talisca ve Aboubakar'ın performanslarıyla ilgili uyum sürecini işaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca iyi bir oyuncu, diğer oyuncularımız gibi. Yavaş yavaş oturacak bazı şeyler. 9 yeni oyuncuyla oynuyoruz. Uyum, sonuç çok iyi olacak. Olması için uğraşıyoruz. Talisca ve Aboubakar'la teknik heyet olarak bu oyuncuları birleştirerek iyi bir takım çıkaracağız" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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