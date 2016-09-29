Gol öncesi faul yoktu
“Yediğimiz gol öncesi faul yoktu. Çok basit gol yedik. Giren oyuncuyu, tutan kimse yoktu. Futbolcu kalitesi olarak iyiyiz, ancak fizik gücümüz düşünce 2 puan kaybına neden oldu”
'DOKUZ YENİ OYUNCU VAR'
Beşiktaş teknik direktörü, Talisca ve Aboubakar'ın performanslarıyla ilgili uyum sürecini işaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca iyi bir oyuncu, diğer oyuncularımız gibi. Yavaş yavaş oturacak bazı şeyler. 9 yeni oyuncuyla oynuyoruz. Uyum, sonuç çok iyi olacak. Olması için uğraşıyoruz. Talisca ve Aboubakar'la teknik heyet olarak bu oyuncuları birleştirerek iyi bir takım çıkaracağız" diye konuştu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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