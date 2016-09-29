 Gol çizgisi çekildi – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Gol çizgisi çekildi

    Gol çizgisi çekildi
    Gol çizgisi teknolojisi 'de ilk defa 'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta uygulandı. Yetkililer maç öncesi son kontrolleri yaparken sistem hatasız işledi. oyun kurallarında 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklikler, alınan özel izinle İngiltere-Türkiye maçında da geçerli oldu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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