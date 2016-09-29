 Dostluk yemeği – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Dostluk yemeği

    Dostluk yemeği
    Karşılaşma öncesi , ve D.Kiev heyetlerine bir dostluk yemeği verdi. Vogue Restoran'da yemeğe siyah-beyazlılar yöneticilerle birlikte UEFA Delegesi Claude Runavot, Dinamo Kiev idarecileri Revaz Tchokhonelidze ve Anatoliy Volk katıldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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