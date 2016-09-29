Çalımbay'ın acı günü
Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın vefat eden babası Bektaş Çalımbay'ın cenazesi bugün Etiler Camii'inden kaldırıldı.
Beşiktaş'ta futbolculuk döneminde efsaneleşmiş Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın vefat eden babası Bektaş Çalımbay son yolculuğuna uğurlandı. Etiler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.
Merhum Çalımbay'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere havaalanına götürüldü.
Merhum Çalımbay'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere havaalanına götürüldü.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İki dönem transfer yasağı geldi
Toplam 2
Yorum
yorum farki bu sene düşecekler belli oldu. adana, antalya ve kasımpaşa
- Trabzonspor ve Ersun Yanal'a kötü haber
Toplam 3
Yorum
acg Lütfen yayınlayın .Ayıptır , günahtır. stat dolu olduğunda 109 bin lira hasilat kalmaz. 109 bin kulübe, 26 bin Ersun hocaya , 13 bin yöneticiye toplam 148 bin tl. bu ne rezilliktir.Kimin TFF sissiniz .Bu nedir ya.. ayıptır. Doğalgaz indirimi geliyor. Onun zararını TS den mi kapatacaklar acaba. Yoksa Trabzonsporu haraca mı bağladılar..
- Trabzonspor ve Ersun Yanal'a kötü haber
Toplam 3
Yorum
sts kafayı yemiş bu federasyon
Çalımbay'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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