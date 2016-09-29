 Çalımbay'ın acı günü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay'ın acı günü

    Çalımbay'ın acı günü

    'ın unutulmaz isimlerinden Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın vefat eden babası Bektaş Çalımbay'ın cenazesi bugün Etiler Camii'inden kaldırıldı.

    'ta futbolculuk döneminde efsaneleşmiş Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın vefat eden babası Bektaş Çalımbay son yolculuğuna uğurlandı. Etiler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve camiasının önde gelen isimleri katıldı.

    Merhum Çalımbay'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta defnedilmek üzere havaalanına götürüldü.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.