 Bu statta 1 puan başarı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Bu statta 1 puan başarı

    Bu statta 1 puan başarı
    Kiev'in hocası Sergiy Rebrov, Vodafone Arena'da coşkulu taraftarı önünde puan almalarının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Rebrov, "Şampiyonlar Ligi'nde her puan önemli. Tabii ki 1 puandan memnunum. Bu taraftarın önünde direnmek ve 1 puanı kurtarmak bizim için başarıdır. Oyuncularım golü hak etti. Performanslarından memnunum" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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