 Beşiktaş tekrar lige döndü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    tekrar lige döndü

    Beşiktaş tekrar lige döndü

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1 Ekim Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah ara vermeden başladı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 1.5 saate yakın süren antrenmanı, dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan kanat çalışması, duran top çalışması ve çift kale taktik maçı ile sona erdi.

    Antrenmana tedavi olan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül katılmadı.

    , hazırlıklarını yarın saat 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a oradan da karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:48
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