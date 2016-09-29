Beşiktaş tekrar lige döndü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1 Ekim Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah ara vermeden başladı.
Antrenmana tedavi olan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a oradan da karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:48
- Gecenin maçı Atletico'nun
Toplam 1
Yorum
tsahmet07 kadro kalitesi city united chelsea barca madridin altında ama performans hepsinden iyi, simeone dünyanın en iyi t.direktörüdür.
- Alkışlar Tosic’e
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 üstüste oynuyor çok zorluyor sakatlık olabilir, artık rize maçında 1 maç dinlendirilmeli yerine rodolfho oynamalı
- Zafer gecesi olsun
Toplam 9
Yorum
mehmet sağlam takım. Kuyt var bi kere. Zor maç. Fenerbahçe bu maçta kendini aşmak zorunda. ligteki performasının üstüne çıkmak zorunda koşu mesafeleri sağdan soldan bindirmeler pas yüzdeleri koşu mesafeleri alan kapatma pres yardımlışma hepsni üst düzey yapmak zorunda
Beşiktaş tekrar lige döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.