Beşiktaş, lige döndü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, 1 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül'ün katılmadığı bildirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan futbolcuların salonda yenilenmeye yönelik çalıştığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ise sahada ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı vurgulandı. İdmanın, yarım sahada gerçekleştirilen kanat ve duran top çalışması sonrası oynanan taktik maçla tamamlandığı belirtildi.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, çalışmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gidip, kara yoluyla Rize'ye geçecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:21
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
Toplam 1
Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
Toplam 2
Yorum
Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
Toplam 5
Yorum
Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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