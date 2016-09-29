 Beşiktaş, lige döndü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    , lige döndü

    Beşiktaş, lige döndü

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında, 1 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül'ün katılmadığı bildirildi.

    Şampiyonlar Ligi'nde görev alan futbolcuların salonda yenilenmeye yönelik çalıştığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ise sahada ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı vurgulandı. İdmanın, yarım sahada gerçekleştirilen kanat ve duran top çalışması sonrası oynanan taktik maçla tamamlandığı belirtildi.

    , Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, çalışmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gidip, kara yoluyla Rize'ye geçecek.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:21
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