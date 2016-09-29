Beşiktaş, lige döndü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül'ün katılmadığı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan futbolcuların salonda yenilenmeye yönelik çalıştığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ise sahada ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı vurgulandı. İdmanın, yarım sahada gerçekleştirilen kanat ve duran top çalışması sonrası oynanan taktik maçla tamamlandığı belirtildi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, çalışmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gidip, kara yoluyla Rize'ye geçecek.