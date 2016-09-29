 Arena'da tam destek – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Arena'da tam destek

    Arena'da tam destek

    taraftarı dün gece Vodafone Arena’da boş yer bırakmadı. Tribünler başlangıç düdüğünden itibaren hiç susmadı ancak kaçan galibiyet can sıktı.

    Vodafone Arena'da dün gece Beşiktaş taraftarının şovu vardı. Yeni stadında ilk kez Avrupa kupalarına ev sahipliği yapan Kara Kartal, taraftar desteğini arkasına aldı. Tam 38 bin siyah-beyazlı, Dolmabahçe'ye akın etti, tribünlerde boş yer bırakmadı. Başlangıç düdüğünden bitime kadar susmayan tribünler, takımlarına büyük destek verdi ama kaçan galibiyet moralleri alt-üst etti.

    İTİCİ GÜÇ OLDULAR
    Karşılaşma öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcuları tribünlere çağrırak şova başlayan taraftarlar, karşılaşma boyunca da tezahüratlarıyla itici güç oldu. tribünleri, Dinamo Kiev'in beraberlik sayısından sonra umudunu kaybetmedi ve desteğini artırdı ancak beklenen gol gelmedi. Bu arada konuk Dinamo Kiev'e ayrılan kale arkası tribünündeki taraftarların sayısı ise 30'du.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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