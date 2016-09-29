 Alkışlar Tosic’e – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Alkışlar Tosic’e

    Alkışlar Tosic’e
    'ın başarılı savunma oyuncusu Dusko Tosic, dün akşam sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Sezon başından bu yana gösterdiği başarılı performansı sayesinde teknik direktör Şenol Güneş'in savunmanın ortasında vazgeçmediği isimlerden biri olan Tosic, Dinamo Kiev maçında da sahada adeta basmadık tek bir nokta bile bırakmadı. Beşiktaş tribünleri de tecrübeli oyuncu lehine uzun süre tezahüratta bulundular.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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