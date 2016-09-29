Ah be Kartalım!
Quaresma’yla öne geçen Kara Kartal, 18 yaşındaki Tsygankov’un golüne engel olamadı Büyük bir avantajı yitiren siyah-beyazlılar, B Grubu’nda 2 puanla 2’inci sırada yer aldı
Ancak ikinci 45 dakikada beklenenin aksine rakibin üstüne gelmesine izin veren ve Kara Kartal; ilk yarıda kalesine şut çektirmediği rakibinden 65'te golü yedi. 18 yaşındaki Viktor Tsygankov, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra arka direkte bomboş durumda topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş; evinde büyük avantaj yakaladığı maçta rakibine altın değerinde 2 puan kaptırdı. Siyah-beyazlılar, 2'inci maçında topladığı 2 puanla, grupta 2'nci sırada yer aldı.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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