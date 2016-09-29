 Ah be Kartalım! – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Ah be Kartalım!

    Ah be Kartalım!

    Quaresma’yla öne geçen Kara Kartal, 18 yaşındaki Tsygankov’un golüne engel olamadı Büyük bir avantajı yitiren siyah-beyazlılar, B Grubu’nda 2 puanla 2’inci sırada yer aldı

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz rakibine tek bir pozisyon bile vermedi. Ukrayna ekibini adeta sahasına hapseden ve oyunun büyük çoğunluğunu rakip yarı sahada oynayan siyahbeyazlılar, aradığı golü Quaresma ile buldu. 29'uncu dakikada Aboubakar'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu muhteşem bir vuruşla filelere gönderen Portekizli yıldızın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş, ikinci yarıya büyük bir avantajla başladı.

    Ancak ikinci 45 dakikada beklenenin aksine rakibin üstüne gelmesine izin veren ve Kara Kartal; ilk yarıda kalesine şut çektirmediği rakibinden 65'te golü yedi. 18 yaşındaki Viktor Tsygankov, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra arka direkte bomboş durumda topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş; evinde büyük avantaj yakaladığı maçta rakibine altın değerinde 2 puan kaptırdı. Siyah-beyazlılar, 2'inci maçında topladığı 2 puanla, grupta 2'nci sırada yer aldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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